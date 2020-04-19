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رئيس برشلونة السابق : إن لم أكن رئيسا للبارسا .. لم أكن لأذهب إلى السجن

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:25 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن
صرح الإسباني ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق والذي تولى رئاسة النادي الكتالوني بين يوليو 2010 ويناير 2014 بأنه لم يكن ليتعرض للحبس الاحتياطي بسبب اتهامات مالية إن لم يكن رئيسا للنادي الكتالوني وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم مالية وتمت تبرئته منها في 24 أبريل 2019 أي منذ نحو عام.


وقال روسيل في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إن لم أكن رئيسا للبارسا، لم أكن لأذهب إلى السجن. ليس لدي أدنى شك في هذا".


وأضاف:"لا أعتقد أن أحداً كان ليحقق معي مالياً أو ليتجسس أو لم أكن لأتعرض لملاحقة مالية بهذا العنف والتي ما زالت مستمرة حتى الآن".


وتابع:"ليس لدي شك في أنه لو لم أكن شغلت هذا المنصب، ما كنت سأقضي 643 يوما قيد الحبس الاحتياطي".


واختتم روسيل تصريحاته قائلاً:"لقد وقع 72 تفتيشا من الوكالة الضريبية منذ اختياري رئيسا للبارسا. قبل أن أكون رئيسا، لم تكن هناك أي تحقيقات مالية، فهل هي مصادفة؟".

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