Advertisements

إسماعيل يوسف: أحمد فتحي وافق على الإنضمام للزمالك

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاوضات القلعة البيضاء من قبل مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى يرحل بنهاية الموسم الجاري لفريق بيراميدز.

 
وقال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق منذ عامين على التوقيع لنادي الزمالك.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد فتحي كانت المفاوضات معه سهلة، ربما كانت أسهل من المفاوضات مع عبدالله السعيد".

وتابع: "أحمد فتحي وافق بعد مفاوضات سهلة بينما ماطل كثيرًا عبدالله السعيد ولكن حسمنا صفقته بعد جلسة أحمد وأمير مرتضى منصور".

وأتم: "المقابل المادي الذي تم عرضه على أحمد فتحي وقتها كان أقل من المقابل المادي الذي تم عرضه على عبدالله السعيد"

أخبار تهمك

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يحسم مستقبل كهربا مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 5 ساعات

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد"

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

07:13 م

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

03:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم