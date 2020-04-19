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آمال قطب لـ"الفجر الفني": سعيدة بمشاركتي مع المخرج رامي رزق الله.. وهذه أعمالي في رمضان 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:36 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشفت الفنانة آمال قطب، عن مشاركتها في مسلسل "ونسني" إلى جانب مشاركتها في مسلسل "جلسة مرض نفسي" للمخرج محمود السيد، و"عمر ودياب" مع الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر ،المقرر عرضهما خلال السباق الرمضاني المرتقب.

وقالت "قطب"، في تصريح لـ"الفجر الفني": "سعيدة جدًا بمشاركتي في مسلسل ونسني الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي مع المخرج الأستاذ رامي رزق الله والأستاذ خالد طلعت، والأجواء في اللوكيشن كانت لطيفة وحلوة الى أبعد حد".

وأشارت إلى أنها تقوم بتجسيد شخصية فتاة تدعى أوديت في النادي مع الفنان محمود الليثي خلال مسلسل "ونسني".

واختتمت قائلة: "أشارك في مسلسل جلسة مرض نفسي والذي يجسد كل مرض في حلقة كاملة منفصلة عن الأخرى، ولقد أنتهينا من تصوير الجزء الأول منه".

وفي سياق أخر يعرض الأن للفنانة أمال قطب الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" والتي تقوم فيه بتجسيد شخصية "ريهام"، وشارك في هذا المسلسل كلا من كريم العمري، أحمد كرارة، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، خالد منصور، حازم ايهاب، وأخرون، تأليف نهال سماحة، إخراج مصطفى أبو سيف، طارق زهران.

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