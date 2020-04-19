داليا البحيري ليست الأولى.. فنانون في المحاكم بسبب دعاوى سمير صبري القضائية





أقام المحامي الشهير سمير صبري، دعوى قضائية ضد النجمة داليا البحيري، بتهمة تطاولها على عمال اليومية والفقراء، على خلفية تصريحها المثير بالجدل بشأنهم.



واتهم صبر البحيري، في البلاغ بتهمة تطاولها على عمال اليومية والفقراء وذلك على سند من القول من أن المبلغ ضدها نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منشورا هاجمت فيه العمالة اليومية والفقراء بل وتطاولت عليهم وأهانتهم ، فقد جاء بالمنشور.



داليا البحيري، ليست الفنانة الوحيدة التي رفع عليها المحامي سمير صبري، قضية، حيث سبق وأن أقام عدة جعاوى قضائية ضد فنانات أخريات.



ويرصد " الفجر الفني" أبرز هذه الدعاوى