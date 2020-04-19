Advertisements
داليا البحيري ليست الأولى.. فنانون في المحاكم بسبب دعاوى سمير صبري القضائية
الأحد 19/أبريل/2020 - 04:54 ص
أماني سلام
أقام المحامي الشهير سمير صبري، دعوى قضائية ضد النجمة داليا البحيري، بتهمة تطاولها على عمال اليومية والفقراء، على خلفية تصريحها المثير بالجدل بشأنهم.
واتهم صبر البحيري، في البلاغ بتهمة تطاولها على عمال اليومية والفقراء وذلك على سند من القول من أن المبلغ ضدها نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منشورا هاجمت فيه العمالة اليومية والفقراء بل وتطاولت عليهم وأهانتهم ، فقد جاء بالمنشور.
داليا البحيري، ليست الفنانة الوحيدة التي رفع عليها المحامي سمير صبري، قضية، حيث سبق وأن أقام عدة جعاوى قضائية ضد فنانات أخريات.
ويرصد "الفجر الفني" أبرز هذه الدعاوى
رانيا يوسف
تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ يتهم رانيا يوسف، بأنها قامت بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى، وذلك بعد ظهورها بفستان عاري بمهرجان القاهرة السينمائي
لكنه بعد اعتذار رانيا يوسف، عن ظهورها بهذا الفستان تنازل عن القضية.
شيرين عبد الوهاب
كما أقام دعوى ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد.
وكان رفع سمير صبري، قضية ضد شيرين، بعد إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر، حيث صرحت (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن.
محمد رمضان
كما قدم بلاغ ضد الفنان محمد رمضان، منذ عدة أيام قليلة والذي اتهمه بالاستهتار بما تشهده البلاد من إجراءات وقاية ضد فيروس كورونا، وما يقوم به الأطباء والممرضون من تضحيات للحد من انتشار هذا الفيروس، حيث نشر رمضان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديواً ظهر فيه وسط تجمع كبير من فريق عمل مسلسله الجديد "البرنس" الذين بلغ عددهم أكثر من 100 شخص للاحتفال بانتهاء تصوير.