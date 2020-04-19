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الممثل السعودي أحمد شعيب يشوق جمهوره لمسلسله "بعد حين" في رمضان 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شارك الفنان السعودي أحمد شعيب، جمهوره البوستر الدعائي لمسلسله  "بعد حين" الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"

ومن المنتظر أن يتم عرض المسلسل على احدى المنصات الإلكترونية ويجسد شعيب خلال الأحداث شخصية شاب يتورط في نزوة تكلفه الكثير من المتاعب والخسائر.

مسلسل "بعد حين"، كان يحمل اسم "نصيبك يصيبك، المسلسل من بطولة جيسي عبده، أحمد شعيب، العنود سعود، وسام حنا وإخراج مروان بركات.

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