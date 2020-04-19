الزمالك يكشف عن موقفه من ضم صالح جمعة

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي لن يدخل في مفاوضات من أجل ضم صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "صالح جمعة لا يلعب في النادي الأهلي ولم يشارك منذ فترة طويلة، فلماذا يتعاقد معه الزمالك".

وتابع: "الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الزمالك التعاقد مع صالح جمعة، هي طلب كارتيرون الحصول على خدماته وهذا لم يحدث حتى الوقت الجاري"