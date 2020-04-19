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إنبي يحاول الإبقاء على لاعب الأهلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يرغب فريق إنبي في تمديد إعارة محمد شريف لاعب الفريق والمعار من النادي الأهلي، بناء على رغبه حلمي طولان المدير الفني للفريق.


وأعجب طولان بقدرات شريف بعدما تمكن من تسجيل 9 أهداف هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.


ويحاول إنبي إقناع مجلس إدارة الأحمر عن طريق الضغط بورقة أسامة جلال مدافع الفريق، والذي يرغب الأهلي في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.


وأبدى مجلس إدارة إنبي موافقة مبدئية على بيع أسامة جلال للأهلي، في محاولة لإقناع الأهلي على تجديد إعارة محمد شريف.

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