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رئيس برشلونة المحتمل يثير حماس جماهير النادى الكتالوني
الأحد 19/أبريل/2020 - 04:42 ص
علي ماهر حلمي
أثار رئيس نادي برشلونة الاسباني السابق خوان لابورتا حماس جماهير النادى الكتالوني بعد أن أكد رسميا انه ينوي الترشح للانتخابات القادمة لرئاسة النادي الكتالوني.
وقال لابورتا في تصريحات صحفية:"إنه مشروع يثير حماسي أن أعود لرئاسة النادي وأضعه في اعتباري. أنا أجمع أشخاصا واحترافيين أثق بهم يجب التفكير بعناية في كيفية تحسين الوضع المالي للنادي لأنه محفوف بالمخاطر نادي الثلاثة تريليونات: تريليون من الدخل، تريليون من النفقات وتريليون من الديون"، مؤكدا أنه يعمل على "إنشاء مشروع رياضي لتحسين الصورة المؤسسية لبرشلونة".
وأضاف خوان:"سيكون هناك هامش من الوقت لاتخاذ القرار حتى نهاية العام"، لأنه لا يتوقع انتخابات مبكرة كما أكد أنه لم ارغب في تأكيد ما إذا كان سينضم تشافي في مشروعي أو تقييم ما إذا كان قائد برشلونة السابق مستعدا بالفعل لتولي تدريب الفريق الأول لا ينبغي أن أتحدث عن ذلك، يجب أن يكون تشافي هو الذي يعلق على هذا الأمر ويقرر. عندما اقترحوا عليه أن يكون المدرب، رفض الأمر".