رئيس برشلونة المحتمل يثير حماس جماهير النادى الكتالوني

أثار رئيس نادي برشلونة الاسباني السابق خوان لابورتا حماس جماهير النادى الكتالوني بعد أن أكد رسميا انه ينوي الترشح للانتخابات القادمة لرئاسة النادي الكتالوني.







وقال لابورتا في تصريحات صحفية:"إنه مشروع يثير حماسي أن أعود لرئاسة النادي وأضعه في اعتباري. أنا أجمع أشخاصا واحترافيين أثق بهم يجب التفكير بعناية في كيفية تحسين الوضع المالي للنادي لأنه محفوف بالمخاطر نادي الثلاثة تريليونات: تريليون من الدخل، تريليون من النفقات وتريليون من الديون"، مؤكدا أنه يعمل على "إنشاء مشروع رياضي لتحسين الصورة المؤسسية لبرشلونة".