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عمرو دياب بيخاف على نفسه.. تعرف على أبرز تصريحات دينا الشربيني مع عمرو أديب

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة في برنامج "الحكاية" مع اللإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائيه شاشة إم بي سي مصر.

وتصدرت دينا الشربيني، تريند جوجل بعد لقائها في برنامج "الحكاية" حيث أنها كشفت عن عدة أمور خاصة وتحدث عن تفاصيل مسلسها الجديد.

ويرصد "الفجر الفني" أبرز ٥ تصريحات لدينا الشربيني مع عمرو أديب..

١- عمرو دياب هو من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسلي في سباق رمضان ومفيش أحلى من الموسيقى اللي عملها وكلما سمعتها أتأثر وأتوحد مع الشخصية التي أقدمها.

٢- عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي واخلاصه في عمله هو سر نجاحة على مدار 30 عامًا وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحة ، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر بسبب كورونا".

- عايزة أشكر هاني خليفة، مخرج مسلسلي بعد انسحابه وحقيقة لا نعرف السبب الحقيقي لتركه المسلسل، ولكن من المؤكد أنه ليس خوفا من كورونا.

٤ -  خائفين جداً في  ظل استمرار التصوير في ظل أزمة كوورنا لكن بنتخذ كل الاحتياطات ويتواجد معنا أطباء في اللوكيشن باستمرار، ولكن لا نستطيع أن نستخدم كمامات أثناء التصوير، فقط نحاول أن تكون بيننا مسافات كافية لعدم انتقال العدوى.

٥- عمرو يخاف على كل من حوله وعلى نفسه جداً، ويعطيني طاقة إيجابية كبيرة ويدفعني للنجاح، ولكنه لم يخرج من المنزل إطلاقا منذ أكثر من شهر.


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