الولايات المتحدة تسجل 1891 حالة وفاة جديدة بالكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة أنها وصلت لـ1891 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أنا أحب المساجد وأي شخص يؤمن بالإيمان ولا يهمني ما هو دينه"، وذلك في رد له على سؤال عما إذا كان هناك قيود ستفرض على المساجد للالتزام بالتباعد الاجتماعي مع حلول شهر رمضان كما حدث في الكنائس خلال الأعياد.





وتابع، خلال إفادته اليومية حول فيروس كورونا، أنه على تواصل مع رجال الدين الإسلامي واليهودي لترتيبات الوضع داخل دور العبادة في ظل انتشار وباء كورونا.





وأضاف ترامب: "يحاول السياسيين التعامل مع الديانات المختلفة بشكل مختلف تمامًا.. ويعامل المسيحي بشكل مختلف عما كان عليه، وأعتقد أنه ‏يعامل معاملة غير عادلة".‏





وأكد حاكم ولاية نيويورك، أندريو كوومو، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، تسجيل 540 حالة جديدة وفاة جديدة، لتصل إجمالي حالات الوفاة إلى 13362، مشيرا إلى هذا الرقم يمثل تراجعاً ملموساً في معدل الوفيات اليومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل من نوعها منذ الأول من أبريل.





يذكر أن الصين -مصدر فيروس كورونا- سجلت حتى الآن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".





ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.



