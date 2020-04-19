"أنا راجل أهبل".. قصيدة جديدة للفنان صبري فواز





من ضمن كلمات القصيدة:

انا راجل أهبل ممكن أبلعها

وأقول متصالح مع الأيام الجاية

وبعيش الحاضر وكأني ماليش غيره



في سياق منفصل كان من المقرر أن يخوض الفنان صبري فواز، السباق الرمضاني من خلال مسلسل "أسود فاتح "إلي أن تم الغاء عرضه بسبب فيروس كورونا الذي أثار على كثير من المسلسلات.



والجدير بالذكر أن مسلسل "أسود فاتح" تدور أحداثه في إطار إجتماعي يناقش قضايا عصرية، ويشارك في هذا العمل هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس السعيد، شريف سلامة، صبري فواز ونانسي صلاح، المسلسل تأليف أيمن جمال وإخراج كريم العدل.







ألقى الفنان صبري فواز، قصيدة جديدة لأول مرة خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" بعنوان "أنا راجل أهبل".