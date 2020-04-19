صبري فواز: رغم خطورة "كورونا" لكنه يعيد اكتشاف العالم







في سياق منفصل كان من المقرر أن يخوض الفنان صبري فواز، السباق الرمضاني من خلال مسلسل "أسود فاتح "إلي أن تم الغاء عرضه بسبب فيروس كورونا الذي أثار على كثير من المسلسلات.



والجدير بالذكر أن مسلسل "أسود فاتح" تدور أحداثه في إطار إجتماعي يناقش قضايا عصرية، ويشارك في هذا العمل هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس السعيد، شريف سلامة، صبري فواز ونانسي صلاح، المسلسل تأليف أيمن جمال وإخراج كريم العدل.

قال الفنان صبري فواز، إن فيروس كورونا رغم الخطورة، له وجه آخر إيجابي حيث نكتشف من خلاله العالم ويرجعنا لنقطة الحقيقة.وأضاف فواز خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء" على قناة "TEN" أن بعد فيروس كورونا، سوف يكون هناك تغير تدريجي في الثقافة وكذلك الأعمال الفنية، وأيضا على المستوى العام.