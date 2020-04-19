قبل شم النسيم.. تعرف على أسعار الرنجة والفسيخ في البحيرة (صور)

رصدت عدسة بوابة "الفجر"، أسعار الأسماك المملحة في أسواق مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بالتزامن مع حلول شم النسيم، والتي تعتبر من الأكلات والعادات المقدسة لدي المصريين في أعياد شم النسيم.





وسجلت الأسعار لكيلو الفسيخ الوسط 120 جنيهًا، وكيلو الفسيخ الكبير 135 جنيهًا، أما كيلو الفسيخ المخلي فقد سجل 150 جنيهًا وهذا النوع مجهز علي الطعام مباشرة دون الحاجة لتنظيفه، وتراوح سعر كيلو السردين 70 – 90 جنيهًا، وكيلو الرنجة يتراوح من 30 – 40 جنيهًا بحسب الحجم، وكيلو الرنجة المغلفة 50 جنيهًا.





من جانبه أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استعداد المديرية لاستقبال شم النسيم، وذلك بتنشيط مخازن الفسيخ ومصانع الرنجة لضمان صلاحية المعروضات أمام المواطنين أولًا بأول.





وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة "رنجة، سردين، ملوحة، فسيخ، ومعلبات" وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات الغير مطابقة والمخالفين مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





وأكد محافظ البحيرة، على الالتزام بتطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بمنع الاحتفال بشم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق جميع المراكز والمدن كافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية في هذا الشأن.





وسيتم الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع التجمعات نهائيا يوم شم النسيم مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بيومي الجمعة والسبت خلال هذا اليوم بغلق جميع المحال التي ينطبق عليها قرارات الغلق، وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أوتوبيسات الرحلات في شم النسيم للحد من الكثافات.



