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هبة طوجي تنشر البوستر الدعائي لمسلسلها "هوس" ضمن دراما رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شاركت الفنانة هبة طوجي، متابعيها البوستر الرسمي لمسلسها المرتقب "هوس"، الذي من المقرر أن تنافس به خلال السباق الدرامي في رمضان 2020.

ونشرت هبة صورتين الأولى لها والأخرى للنجم عابد فهد، الذي سيشاركها البطولة في المسلسل، وذلك عبر حسابهاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية الخاصة بـ"هوس" تحمل توقيع المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.

مسلسل "هوس"، بطولة عابد فهد، هبة طوجي، تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، والمقرر عرضه رمضان المقبل 2020.

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