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هل عُرض حسام عاشور على الزمالك؟ إسماعيل يوسف يُجيب

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أصبح حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج جدران القلعة الحمراء الموسم القادم بعدما أعلنت لجنة التخطيط عدم تجديد التعاقد معه.

 
وقال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم عرض اسم حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بالطبع حسام عاشور لاعب كبير للغاية ومفيد لأي فريق ولكن هو لن يوقع لنادي الزمالك".

وأتم: "من الصعب انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك فالجهاز الفني لم يبدي رغبته في التعاقد معه وذلك لا يقلل من شأنه فهو لاعب كبير"

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