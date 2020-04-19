أحمد حسن كوكا : البدري يتواصل معي بشكل دائم وهو خبير نفسي

وقال لاعب منتخب مصر أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، إن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، يتواصل معه بشكل دائم معه منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة.





وأكد أحمد حسن كوكا في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام البدري وجهازه المعاون يعملون بشكل احترافي، فهم يتواصلون مع جميع اللاعبين للاطمئنان عليهم".





وتابع: "حسام البدري وجهازه المعاون خبراء نفسيين ويتعاملون مع اللاعبين بشكل جيد من أجل تأهيلهم"