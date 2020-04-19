إبراهيم سعيد يكشف عن رأيه فى ضم الأهلي للنقاز

وأكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق أن حمدي النقاز لا يصلح للعب في القلعة الحمراء بسبب إسلوبه الذي لا يتماشى مع أداء الفريق .





. وأضاف سعيد في خلال إستضافته في برنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق أن حمدي النقاز إسلوب لعبه بطئ ولم ينجح في الدوري المصري مع الزمالك خلال الموسم الماضي ولم يحقق أي نجاح حال إنضمامه لأحد الأنديه.





وأعرب أن اللعب للأهلي والزمالك يحتاج إلى لاعب ذو مواصفات خاصة لكي يستطيع حجز مكان أساسي داخل صفوف الفريق والمنافسة على الألقاب .