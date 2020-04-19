المؤلف فاروق هاشم لـ"الفجر الفني": أزمة "كورونا" ستؤثر بالإيجاب على "عمر ودياب"... وهذه فكرة المسلسل





"الفجر الفني"

في البداية، كيف جاءتك فكرة مسلسل عمر ودياب؟



كيف تم اختيار الشخصيات؟



هل انتهيت من كتابة حلقات المسلسل ؟



أين يتم تصوير هذا المسلسل؟



ما توقعاتك من ردود أفعال الجمهور على هذا المسلسل؟



هل ترى أن أزمة فيروس كورونا سوف تؤثر على نسب المشاهدة؟



ماذا تفضل في طرح أعمالك أن تكون داخل السباق الرمضاني أم خارجه؟



ما رأيك في طرح بعض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟



قدمت العديد من الأعمال، ما من هذه الأعمال الأقرب لقلبك؟











مؤلف موهوب كسب ثتاء النقاد والجمهور بكتابته العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا مؤخرًا، حيث تميزت أعماله بالكوميديا التي تحمل في طياتها بهجة وفرح، إنه المؤلف فاروق هاشم.وأجرىحوارًا مع هاشم، الذي تحدث فيه عن فكرة مسلسل "عمر ودياب" المقرر أن يخوض بع السباق الرمضاني المرتقب.والى نص الحوار...فكرة المسلسل جاءت عندما عرضت الشركة المنتجة على كلا من علي ربيع ومصطفى خاطر المشاركة في مسلسل خلال السباق الرمضاني، وبناء على هذا كانوا يريدون عمل مسلسل منفصل متصل عن فكرة تعدد الوظائف حيث أن المسلسل تدور أحداثه حول شابين ليس لديهما وظيفة ويعملان في العديد من الوظائف وفي كل مرة تنتهي بهم إلى الفشل ولكنهما يتعلمان من أخطائهما وفي النهاية يصلان لوظيفة عن طريقها يتحقق لهما النجاح.تم اختيار الشخصيات بناء على فكرتهم وقمنا بالعمل على هذه الفكرة وحددنا للعمل إطار انه يجب عملهم بوظفتين وحينما يحدث معهم ظرف في أيا منهما لا يمكنهم العمل في هذا المجال مرة أخرى حتى يبحثون عن مجالات أخرى للعمل بها، والسبب الأساسي في تنقلهم بالعديد من الأماكن ليعملوا بها يعود الى تورطهم في وصولات أمانة بمبالغ كبيرة بأول مشروع يعملون فيه.لم يتبقى سوى كتابة الحلقة الأخيرة فقط حيث نعكف على التحضير لها حاليًا.لا يوجد مكان محدد لتصوير المسلسل، لأن الحلقات منفصلة وكل وظيفة مختلفة عن الأخرى ولذلك نتنقل دائما.لا أستطيع أن أحدد توقعات الجمهور على المسلسل، ولكنني أتمنى أن العمل يسعد الجمهور.أرى أن أزمة كورونا سوف تؤثر بالإيجاب وليس بالسلب على نسب المشاهدة، لأن الجمهور يجلس في منزله إلى جانب ظروف الحظر ووسائل التسلية الوحيدة التي أمامهم هي التليفزيون والسوشيال ميديا.كلا منهما له ما يميزه، موسم رمضان مميز ومهم وله طبيعة خاصة، وطرح المسلسلات خارج موسم رمضان له مميزات أخرى ومختلفة فعندما يعرض مسلسل يكون هو العمل الوحيد وبالتالي فرص المشاهدة تكون بالنسبة له أفضل، على عكس السباق الرمضاني الذي يحتوي على منافسة شديدة وبعض الجمهور لا يستطيع أن يتابع جميع الأعمال ولذلك يوجد بعض الأعمال التي لا يحالفها النجاح في هذا السباق ويتم نجاحها بعد موسم رمضان.طرح المسلسلات على المنصة الالكترونية هذا هو المستقبل.جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، لأن أي عمل أقوم به أحاول جاهدا أن يكون الأفضل وأكون سعيد وراضيا عنه.