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المؤلف فاروق هاشم لـ"الفجر الفني": أزمة "كورونا" ستؤثر بالإيجاب على "عمر ودياب"... وهذه فكرة المسلسل
الأحد 19/أبريل/2020 - 07:21 ص
حوار/ روان هيثم
مؤلف موهوب كسب ثتاء النقاد والجمهور بكتابته العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا مؤخرًا، حيث تميزت أعماله بالكوميديا التي تحمل في طياتها بهجة وفرح، إنه المؤلف فاروق هاشم.
وأجرى "الفجر الفني" حوارًا مع هاشم، الذي تحدث فيه عن فكرة مسلسل "عمر ودياب" المقرر أن يخوض بع السباق الرمضاني المرتقب.
والى نص الحوار...
في البداية، كيف جاءتك فكرة مسلسل عمر ودياب؟
فكرة المسلسل جاءت عندما عرضت الشركة المنتجة على كلا من علي ربيع ومصطفى خاطر المشاركة في مسلسل خلال السباق الرمضاني، وبناء على هذا كانوا يريدون عمل مسلسل منفصل متصل عن فكرة تعدد الوظائف حيث أن المسلسل تدور أحداثه حول شابين ليس لديهما وظيفة ويعملان في العديد من الوظائف وفي كل مرة تنتهي بهم إلى الفشل ولكنهما يتعلمان من أخطائهما وفي النهاية يصلان لوظيفة عن طريقها يتحقق لهما النجاح.
كيف تم اختيار الشخصيات؟
تم اختيار الشخصيات بناء على فكرتهم وقمنا بالعمل على هذه الفكرة وحددنا للعمل إطار انه يجب عملهم بوظفتين وحينما يحدث معهم ظرف في أيا منهما لا يمكنهم العمل في هذا المجال مرة أخرى حتى يبحثون عن مجالات أخرى للعمل بها، والسبب الأساسي في تنقلهم بالعديد من الأماكن ليعملوا بها يعود الى تورطهم في وصولات أمانة بمبالغ كبيرة بأول مشروع يعملون فيه.
هل انتهيت من كتابة حلقات المسلسل ؟
لم يتبقى سوى كتابة الحلقة الأخيرة فقط حيث نعكف على التحضير لها حاليًا.
أين يتم تصوير هذا المسلسل؟
لا يوجد مكان محدد لتصوير المسلسل، لأن الحلقات منفصلة وكل وظيفة مختلفة عن الأخرى ولذلك نتنقل دائما.
ما توقعاتك من ردود أفعال الجمهور على هذا المسلسل؟
لا أستطيع أن أحدد توقعات الجمهور على المسلسل، ولكنني أتمنى أن العمل يسعد الجمهور.
هل ترى أن أزمة فيروس كورونا سوف تؤثر على نسب المشاهدة؟
أرى أن أزمة كورونا سوف تؤثر بالإيجاب وليس بالسلب على نسب المشاهدة، لأن الجمهور يجلس في منزله إلى جانب ظروف الحظر ووسائل التسلية الوحيدة التي أمامهم هي التليفزيون والسوشيال ميديا.
ماذا تفضل في طرح أعمالك أن تكون داخل السباق الرمضاني أم خارجه؟
كلا منهما له ما يميزه، موسم رمضان مميز ومهم وله طبيعة خاصة، وطرح المسلسلات خارج موسم رمضان له مميزات أخرى ومختلفة فعندما يعرض مسلسل يكون هو العمل الوحيد وبالتالي فرص المشاهدة تكون بالنسبة له أفضل، على عكس السباق الرمضاني الذي يحتوي على منافسة شديدة وبعض الجمهور لا يستطيع أن يتابع جميع الأعمال ولذلك يوجد بعض الأعمال التي لا يحالفها النجاح في هذا السباق ويتم نجاحها بعد موسم رمضان.
ما رأيك في طرح بعض المسلسلات على المنصات الإلكترونية؟
طرح المسلسلات على المنصة الالكترونية هذا هو المستقبل.
قدمت العديد من الأعمال، ما من هذه الأعمال الأقرب لقلبك؟
جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، لأن أي عمل أقوم به أحاول جاهدا أن يكون الأفضل وأكون سعيد وراضيا عنه.