سعد الهلالي: يجوز الإفطار إذا شعر الإنسان بالخوف "فيديو"

أوضح الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رأي المذاهب الفقهية في صوم رمضان في ظل انتشار وباء، أو مرض.





وأشار "الهلالي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة ترى أنه يجوز الإفطار إذا شعر الإنسان بالخوف من الإصابة، مؤكدا أن صوم رمضان ليس له علاقة بالمناعة، بل هو متعلق بالمرض، أو الخوف من المرض.





وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "حتى لو كل أهل الأرض قالولك اطمن، وأنت مش مطمن"، موضحا أن من يفطر رمضان بسبب الخوف ويمكنه تعويضه بإحدى طريقتين إما كفارة بإطعام مساكين، أو صيام أيام آخرى، والمذهب الظاهري يرى أن من يفطر رمضان بسبب الخوف ليس عليه صيام أيام أخرى، أو كفارة.





ونوه "الهلالي"، بأن مذهب المالكية فقط، هو من رأى ضرورة الصيام سواء هناك وباء أم لا، حيث أنهم يرون أن الخوف لا يكفي للإفطار، مضيفا: "ابن سرين فطر عشان صباعه كان بيوجعه".





تعافي 55 مصابا بكورونا وخروخهم من مستشفى العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.





تسجيل إصابة 118 حالة بكورونا ووفاة 19





وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





اجتماع مع الأطقم الطبية





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 6 مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.



