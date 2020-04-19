برشلونة يخطط لخطف نجم جديد من أياكس





يرغب مسؤلو نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس الهولندي، في انتقالات الصيف المقبل.





وذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي برشلونة استغلوا وعد أياكس للاعب بإعطائه الضوء الأخضر للرحيل نهاية الموسم الحالي، بعدما كان قريبا من الا نتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي.





وقام مسؤلو النادي الإسباني بالتواصل مع وكيل نيكولاس تاجليافيكو عدة مرات في الفترة الأخيرة.





وأشارت التقارير أن تاجليافيكو حتى الآن هو المرشح الوحيد لخلافة جونيور فيربو القريب من الرحيل عن صفوف برشلونة.





وتجدر الإشارة إلى أن ناديي روما وانتر ميلان مهتمان بالتعاقد مع فيربو، ولكن لم يقرر برشلونة حتى الآن بيع اللاعب خلال صفقة منفصلة أو إقحامه في صفقة تبادلية.