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نجم سموحة يقترب من الإحتراف

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

أوضح حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه أن حسم العروض التي تلقاها في الآونة الأخيرة، في يد مجلس إدارة ناديه برئاسة محمد فرج عامر، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية.


وأكد مهاجم سموحة أن أي لاعب يتشرف بوجود مفاوضات معه من الأهلي والزمالك لضمه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يرسل القطبين عروض رسمية، وأن المفاوضات بشكل شفهي من وكلاء لاعبين.


وقال، "تلقيت عرضا من أحد الأندية الأمريكية وتم التواصل مع المهندس محمد فرج عامر خلال الساعات القليلة الماضية، وعقدي يمتد لموسم ونصف والقرار النهائي لرحيلي أو استمراري في يد مسؤولي النادي فقط".


فيما شدد حسام حسن، "مصطفى محمد لاعب الزمالك من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، ويحتاج مروان محسن لاعب الأهلي للثقة فقط من قبل الجماهير".

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