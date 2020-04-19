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عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان يتجاوز 10 الاف

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:23 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان عشرة آلاف شخص يوم السبت. في 1 مارس، كان لدى البلاد 243 حالة، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

حتى يوم السبت، كان لدى اليابان 10296 حالة مؤكدة، بما في ذلك 222 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. وشمل هذا العدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم خلال فحوصات الحجر الصحي بالمطار والمسؤولين الصحيين.

في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي في اليابان - محطمة الآمال في نجاح الاستجابة الأولية للفيروسات من قبل الحكومة.

وقد أدت الزيادة الحادة إلى قيام رئيس الوزراء شينزو آبي بتمديد حالة الطوارئ من سبع مقاطعات إلى البلد بأكمله. ووعد يوم الجمعة بتوفير المعدات الطبية مثل الأقنعة الجراحية والعباءات والدروع الواقية للمستشفيات المتعثرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر خبراء حكوميون من أن اليابان يمكن أن يكون لديها أكثر من 400 الف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الجديد إذا لم يتم تنفيذ إجراءات مثل التباعد الاجتماعي.

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