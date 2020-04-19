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شرط وحيد لعودة الدوري المصري

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:42 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن سيناريوهات عودة الدوري المصري الذي ينتظر قرارًا من الحكومة بعد توقفه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وأكد فضل في تصريحات تليفزيونية أن عودة الدوري المصري تحتاج 3 أسابيع فقط لإعداد اللاعبين والمدربين بشرط أن يصدر القرار من الحكومة المصرية.

 

وقال فضل: "مستعدون لانطلاق الدوري حتى منتصف يوليو المقبل على أن ينتهي في سبتمبر رغم كثرة الارتباطات بسبب الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكأس أمم إفريقيا المقبلة".

 

وشدد فضل على أن موافقة أو اعتراض الأندية على عودة الدوري لن تؤثر على القرار، فالأمر يخص الدولة ثم اتحاد الكرة.

 

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محمد فضل كورونا فيروس كورونا الدوري المصري اتحاد الكرة

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