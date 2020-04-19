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زيدان يطلب الاستغناء عن 8 نجوم في ريال مدريد

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:20 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

طلب زين الدين زيدان ريال مدريد الإسباني الاستغناء عن 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية لعدم الحاجة إليهم في الموسم المقبل إلى جانب تحقيق الاستفادة المالية من بيعهم لضم صفقات جديدة.

 

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية عن أن زيدان لا ينوي بقاء جاريث بيل ولوكا مودريتش وألفونس أريولا وناتشو فيرنانديز وجيمس رودريجيز وإبراهيم دياز وماريانو ديازولوكاس فاسكيز في الموسم الجديد لرغبته في تجديد دماء الفريق.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثمانية سيرحلون عن ريال مدريد من أجل التعاقد مع صفقات أقوى مثل كيليان مبابي نجم خط هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوجبا متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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