Advertisements

مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:24 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي

أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه الشديد من الحرب الشرسة التي يشنها البعض على النادي.

 

وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الفريق حقق في عهدي بطولتين في ٦ ايام ولم يتحدث أحد في الاعلام ومع وجود أزمة صغيرة يتحدث الجميع عنها عبر الاعلام ويقومون بتضخيمها".

 

وأنهى حديثه:" اخشى على الزمالك ان يسقط عندما ارحل عن رئاسة للنادي.. المغرضين هيجيبوا الزمالك أرض في ٢٤ ساعة لما امشي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد من الأهلي للإحتفاظ بنجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

زيدان يطلب الاستغناء عن 8 نجوم في ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 17 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

08:26 ص

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم