مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي

أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه الشديد من الحرب الشرسة التي يشنها البعض على النادي.

وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الفريق حقق في عهدي بطولتين في ٦ ايام ولم يتحدث أحد في الاعلام ومع وجود أزمة صغيرة يتحدث الجميع عنها عبر الاعلام ويقومون بتضخيمها".

وأنهى حديثه:" اخشى على الزمالك ان يسقط عندما ارحل عن رئاسة للنادي.. المغرضين هيجيبوا الزمالك أرض في ٢٤ ساعة لما امشي".