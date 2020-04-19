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محمد النني يرفض العودة للدوري المصري

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:03 ص
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي

كشف علاء نظمي مدير أعمال محمد النني لاعب أرسنال المعار إلى بشتكاش التركي عن أن حسام البدري لم المدير الفني لمنتخب مصر لم يتواصل نهائياً مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

 

وأوضح نظمي في تصريحات تليفزيونية أن محمد النني يرفض فكرة العودة إلى الدوري المصري في الوقت الحالي ولا يفكر فيها من الأساس لأن هدفه استكمال مشواره في أوروبا.

 

وأضاف: "النني لعب في ناشئي الأهلي، وإذا ما فكر في العودة إلى مصر سيكون إلى القلعة الحمراء".

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