ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 139.897 حالة

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أظهرت بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية يوم الأحد، أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الجديد في ألمانيا ارتفعت بمقدار 2.458 إلى 139.897.



وهذا أقل من زيادة قدرها 3609 تم الإبلاغ عنها يوم السبت، عندما كانت حالات الإصابة تتزايد لأربعة أيام متتالية.



وأظهرت بيانات اليوم الأحد أن حصيلة القتلى المبلغ عنها ارتفعت 184 إلى 4294. وكان ذلك أقل من الزيادة اليومية التي ظهرت يوم السبت من 242، و299 يوم الجمعة.



وفي وقت سابق، سجل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ألمانيا (معهد روبرت كوخ)، 315 حالة وفاة بسبب مضاعفات تتعلق بـ Covid-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، على موقعه على الإنترنت.



هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من 300 حالة وفاة على مدار 24 ساعة.



سجلت ألمانيا 2.866 حالة إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 130.450.



لعدة أيام، كان هناك عدد أقل من الإصابات الجديدة المبلغ عنها من حالات الشفاء الإضافية. ويقول المعهد إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 4500 شخص من Covid-19.

