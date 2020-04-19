الطالع الفلكي الأحد 19/4/2020..بُرج الحَدِيد!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى التّاسعة صباح غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى التّاسعة و7 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُؤخّر من 16 أبريل - 28 أبريل.





اليوم 11 برمودة قبطى ، 19 نيسان رُومى، 26 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -حديد ، حديد (إئفل السّتارة)- نِئفِلْ السّتَارة.(عبد المنعم إبراهيم من فيلم السّلم الخلفى-1973)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**كل عام وأخوتنا الأقباط بألف خير**





**(الشّمس تنتقل للثّور - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الحَمَلْ لتدخل برج الثّور فى الرّابعة و45 دقيقة عصراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للجَوْزَاء فى الثّالثة و50 دقيقة عصر 20 مايو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الثّور.(تنتقل للجَوْزَاء فى 20 مايو)

(عطارد) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 27 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الجَوْزَاء. (تنتقل للسّرطان فى 7 أغسطس)

(القمر) ------ فى الحُوت.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 مايو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الزّهرة تحكم برجيْن (الثور-الفحولة أبيس ،الميزان- الأنوثة حتحور) ويرمزان للمُتَع الحِسّيّة الملموسة من طعام وجنس ، إلتهام المزيد من الطعام خصوصاً اللحوم فالثور بشهرته فى الفحولة وشهرة تناول لحمه/اللحم الأحمر لرفع الأداء الجنسى أدّى لربط الفحولة بالثّور، شهر عسل طوال إقامة الشمس ببرج الثور وتأدية واجباتك الزوجية بأداء مُرتفع ،التسوّق وشراء البضائع الجديدة إن كانت ميزانيتك تسمح بهذا الترف ، البدء بنظام غذائى لزيادة/تخفيض الوزن وتصحيح القوام ، نيولوك لإسترجاع حيويّة الشباب، رياضة بدنية لتفريغ الطاقة الزائدة.





أثناء تواجد الشمس فى برج الفحولة الثور فالسيطرة فى العلاقة الزوجيّة من جانب الزّوج أكثر، أما فى بُرج الميزان فالسيطرة تميل لكفّة الزوجة ، هذا (قد) يعنى ضعف للمرأة أمام رغبتها فى تكوين بيت الزوجيّة كونها رقيقة الطبّع عاطفيّة المزاج فغالباً هى هدف مُستمرّ ومثالى لصيّادى الثروات لذا عليها الحذر ، فخلال بحثها عن زوج أحلامها قد تقع ضحيّة لشخص يُوظّف رجولته/ فحولته لإبتزازها كفيلم سكوت حَنصّوّر، أو فيلم باى باى ياحلوة ، أو يحالفها الحظ من الجانب الإيجابى بالعثورعلى زوج نزيه وشهم إن كان أقلّ ثراءً منها فمُستعدّ للعمل بثروتها التى ورثتها عن أهلها أو زوجها المُتوفّى ولاعيب طالما بالحلال كنماذج بأفلام (سكرتيرماما، السكرتيرالفنّى،سوق الحريم ، ثمن الحُبّ، الظريف والشّهم والطمّاع ، شقّة وعروسة يارَبّ) بعد الفحص الدقيق من أولياء الأمر بالأسرة.





الإنغماس الشديد فى المُتعة ولو بالحلال قد يُفقدك مذاقها ويجفف طاقتك بالتدريج كنموذج محمّد عوض من فيلم عريس الهنا،نورالشريف من فيلم الرغبة والضياع ،عادل إمام من فيلمىْ شعبان تحت الصفر وعنتر شايل سيفه ، لذا فالإعتدال مطلوب.





مولود برج الثور يتصف بفضيلة الكتمان ويُحبّذ أن يجد متعته داخل جدران بيته من طعام وجنس ولاعيب طالما بالحلال ، تكمن مشكلته بأن مشاكله (قد) يكون مصدرها الرئيسى زوجته بإفشائها لأسرار بيتها ولو بدون قصد، إن كانت زوجة محظوظة بشهرعسل فلا داعِ لإثارة غيظ وغيرة الأخريات مِمّن لا تتمتّعن بنفس هذا النصيب من الرّزق المقسُوم ،والتمسّك بأسرار بيتك داخل جدران بيتك فقط.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تبدو عديم الحيلة أمام إبتزاز عاطفى من الوالدة، الزوجة أوالأطفال فيما يخص مصاريف اليوم، قم بتجنيب جزء مالى يسيرللطوارئ.





برج الثور: طاقة جسديّة مُرتفعة عليك توظيفها لأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو خدمة أفراد أسرتك إن كنت لاتزال عازباً.





برج الجوزاء: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.

برج السّرطان: لاتوافق على نزهة مع صحبة سوء ، المكوث بمنزلك وسط أسرتك أفضل لك ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: إن كنت مُحتفظاً ببعض العاطفة فتنازل عن جزء من كبريائك لتُبحر بمركب الحُبّ ، لعقد الصّلح لابدّ من نقطة وَسَط.

برج العذراء : تجنّب إلقاء التخمينات والإفتراضات والتى ليست بالضرورة صحيحة فيما يخص علاقاتك العاطفية،إستَشِر كبارشيوخ العائلة خاصّةً الإناث.





برج الميزان: بإمكانك مُواجهة الخلاف والصّوت المرتفع بالمنطقيّة واللطف ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج العقرب: هدوء أو رُوتين لكنّه ليس مُمِلّ لشخص مثلك يعشق الحياة الأسريّة ، حاول أن تكون نافعاً بمساعدة الزّوجة أو تلبية طلبات أسرتك.





برج القوس: قد تتمكن من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك ، النّاس لبعضها.





برج الجدى: الملل يُصنّفَ على أنّه خبرٌ جيّد مُقارنة بانتكاسات و تراجعات ورادة الحدوث ، أشكر الله تَعَالى على النّعم وقدّم مُساعدة لمُحتاج.





برج الدّلو: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.



