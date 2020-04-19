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ماذا قدم رمضان صبحي مع الأهلي هذا الموسم؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:31 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي
يحاول النادي الأهلي منذ فترة تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق و المعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي أو شراء عقده بشكل نهائي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي بشكل نهائي من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في استكمال تجربة الاحتراف في الخارج.

ويمتلك رمضان صبحي العديد من العروض الخارجية من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإماراتي.

وتألق صبحي مع النادي الأهلي بشكل واضح خلال المباريات التي شارك خلالها مع الفريق ولكن منعته الإصابة من استكمال باقي الموسم مع الفريق الأحمر.

وقد شارك رمضان صبحي في 9 مباريات فقط حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدف وحيد.

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رياضة رمضان صبحي حتى الآن الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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