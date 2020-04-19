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تايلور سويفت تلغي جميع حفلات هذا العام 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر

أعلنت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت عن إلغاء كافة حفلاتها الغنائية لبقية العام 2020 الحالي، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم سويفت إن قرار إلغاء حفلاتها اتُخذ تماشيا مع إلغاء الكثير من الأحداث في كل أنحاء العالم، وكذلك اتباعا لتوجيهات مسؤولي الصحة في محاولة للحفاظ على سلامة معجبيها والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس"  للأنباء.

وأشار المتحدث إلى أن حفلات سويفت في الولايات المتحدة والبرازيل ستقام العام المقبل 2021 بتواريخ جديدة سيتم الإعلان عنها خلال العام الحالي.

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