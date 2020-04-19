Advertisements

الولايات المتحدة تدين اعتقال نشطاء الديمقراطية في هونج كونج

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أدانت إدارة ترامب يوم السبت اعتقالات هونج كونج لـ 15 ناشطا، من بينهم سياسيون مخضرمون، ومحامون كبار، واصفة إياهم بأنهم "غير متسقين" مع التزامات الصين الدولية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وتمثل الاعتقالات أكبر حملة قمع ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة عبر المستعمرة البريطانية السابقة في يونيو من العام الماضي.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "الولايات المتحدة تدين اعتقال المدافعين عن الديمقراطية في هونغ كونغ".

وأضاف "تواصل بكين وممثلوها في هونغ كونغ اتخاذ إجراءات لا تتوافق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك والتي تتضمن الشفافية وسيادة القانون والضمانات بأن هونغ كونغ ستستمر فيالتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي ".

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي على تشريع قانون يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ على الرغم من الاعتراضات الغاضبة من بكين.

يتطلب التشريع من وزارة الخارجية أن تصادق، على الأقل سنويًا، على أن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الاستقلالية لتبرير شروط تجارية أمريكية مواتية ساعدتها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي. كما يهدد القانون بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي بيان منفصل، وصف النائب العام الأمريكي ويليام بار الاعتقالات بأنها "الاعتداء الأخير على سيادة القانون وحرية شعب هونغ كونغ".

واضاف: "أن هذه الاحداث تظهر مدى تناقض قيم الحزب الشيوعي الصيني مع تلك التي نتشاركها في الديمقراطيات الليبرالية الغربية"، موضحا ان الاعتقالات والاعمال الاخرى "تظهر مرة اخرى انه لا يمكن الوثوق بالحزب الشيوعي الصيني".

ومن بين المعتقلين بتهمة التجمع غير القانوني مارتن لي، 81 عاما، ومؤسس الحزب الديمقراطي جيمي لاي، 71 عاما، والنائبة السابقة والمحامية مارجريت نج، 72 عاما، وفقا لوسائل الإعلام والمصادر السياسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واشنطن و الصين الصبن و هونج كونج اعتقال نشطاء الديمقراطية في هونج كونج

أخبار تهمك

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

عاجل.. إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية بالجامعات

منذ حوالي 20 ساعة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موقف طلاب السنوات النهائية بالجامعات من التجنيد (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يطلب الاستغناء عن 8 نجوم في ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

تحرك جديد من الأهلي للإحتفاظ بنجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ ساعة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بكين تؤكد مجددا دعمها لـ "لام"

استمرار احتجاجات هونج كونج رغم اعتراضات الشرطة

زعيمة هونج كونج تعلن سحب مشروع القانون الذي أثار أزمة الاحتجاجات

متظاهري هونج كونج يطلبون من ترامب المساعدة في تحرير بلادهم

احتجاجات طلابية بهونج كونج مع تزايد المخاوف الاقتصادية

موجة جديدة من الاحتجاجات في هونج كونج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

08:26 ص

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

08:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم