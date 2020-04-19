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المرشحون لخلافة راموس في ريال مدريد

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:33 ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
علي ماهر حلمي
يسعي الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لضم مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس قائد النادي المرينجي بسبب تقدمه في العمر واقتراب اعتزاله.

وكشفت العديد من التقارير الإسبانية أن دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني هو أحد أهم المدافعين حاليا في الدوريات الأوربية الكبري والذي يسعي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة إلي اللاعب الدولي الهولندى ماتيس دى ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي والذي لم يقدم مستوى جيد مع فريقه الإيطالي هذا الموسم.

ويمتلك نادي ريال مدريد الإسباني المدافع البرازيلي ميليتاو الذي انضم للفريق الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 40 مليون يورو قادما من صفوف نادي بورتو البرتغالي لكن فشل في إثبات قدراته مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي أخرجه من تشكيلته في الفترة الأخيرة قبل توقف الدوريات الأوربية بسبب سوء مستواه.

يذكر أن المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس سينتهي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذكرت العديد من التقارير الاسبانية نية إدارة النادي المرينجي في تجديد عقد المدافع الاسباني لمدة موسم إضافي.

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