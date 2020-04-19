أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في موريتانيا، اليوم الأحد، شفاء آخر حالة في البلاد من فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية.

وذكرت الوكالة الموريتانية، في بيان لها، أن الحالة كانت لطالبة موريتانية قادمة من فرنسا، اكتشفت إصابتها بالفيروس بعد أسابيع من الحجر الاحترازي، يصبح عدد المصابين الجدد في البلاد "صفر".

وأظهرت الفحوصات المتعلقة بالطالبة الموريتانية، خلوها من الفيروس، مضيفة أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما، وبذلك تصبح موريتانيا خالية من كورونا المستجد، بعد شفاء الحالات الست ووفاة الحالة السابعة.

وكانت السلطات الموريتانية، سجلت سبع حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، وشفي اثنان من المصابين وغادر المشفى في حين توفيت سيدة في طريقها إلى المشفى بعد وصولها من باريس ويواصل الأربعة الباقون علاجهم.

وقد قررت الحكومة الموريتانية، إغلاق المجال الجوي، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الأسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية وفرضت حظر التجول من السادسة صباحا حتى السادسة مساء وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.