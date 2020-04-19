قفزة كورونا في مصر إمتى؟.. محاضر بعلم الأوبئة يرد ويكشف مفاجأة

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية: إنه تم وضع عدة لسناريوهات مستقبلية لوضع فيروس كورونا في مصر، وهي متعلقة بعدة أمور مثل مدى وعي المواطنين، واتخاذا الدولة قرارات بالغلق، وتقليل الحركة، إذا استمر معدل الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في مصر.





وأوضح "عنان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه إذا استمر سير معدل الإصابات والوفيات بنفس النمط، فالمتوقع أن يصل عدد حالات الوفاة بالفيروس من 350 إلى 400 وفاة بنهاية الشهر، والإصابات لـ9 آلاف حالة بنهاية شهر أبريل.





ونوه بأنه كلما زادت المسحات وإجراء الاختبارات، كلما زادت حالات الإصابة.





وعن حدوث القفزة في عدد الإصابات في مصر، توقع "عنان"، أن تحدث بعد شهر، وهذا إذا استمر المعدل بنفس الشكل، مؤكدا أن زيادة الوعي، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية سيغير الوضع.



