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تايلاند تسجل 32 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال مسئول كبير فى تايلاند، اليوم الأحد، إن 32 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الاجمالي الى 2765 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة الوضع في كوفيد 19، إن هناك 28 حالة جديدة في العاصمة بانكوك. ولم تسجل وفيات جديدة. وقد شهدت تايلاند 47 حالة وفاة بسبب الفيروس الجديد.

وفي وقت سابق، أبلغت تايلاند عن 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، يوم الخميس، من بينهم مواطن فرنسي عمره 74 عاما.

قال متحدث باسم مركز إدارة CoVID -19 الحكومي إن رجلا تايلنديا عمره 82 عاما توفي أيضا.

وتشمل الحالات الجديدة خمسة تايلانديين عادوا إلى وطنهم من إندونيسيا، كانوا قد سافروا إلى مقاطعة جنوب سولاويزي لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث.

أبلغت تايلاند عن 2423 حالة إصابة و32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ بدء تفشي المرض في يناير.

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تايلاند تسجل 32 حالة إصابة جديدة بكورونا اصابة بكورونا

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