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لأول مرة.. دينا الشربيني تكشف عن دورها فى "لعبة النسيان"

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:36 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
قالت الفنانة دينا الشربيني، إن مسلسل "لعبة النسيان" يشاركها في البطولة الفنان أحمد داود، والذي جمع بينهما العديد من الأعمال السابقة وبالفعل يوجد بينهما "كيميا".

وأضافت دينا الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة MBC الفضائية، أنها سعيدة جدًا بالعمل لأول مرة مع الفنانة القديرة رجاء الجداوي لأنها أستاذة وسعيدة بالوقوف أمامها.

وتابعت دينا الشربيني قائلة: إنها سعيدة جدًا بالعمل مع الفنان محمود قابيل، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانيين كضيوف شرف منهم الفنانة أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وأحمد صفوت يشارك بدور متميز.

وأردفت دينا الشربيني قائلة: إنها تجسد في مسلسل "لعبة النسيان" سيدة تفقد الذاكرة ولكنها أحيانا تتذكر بعض الأحداث وسوف يتم تقديمها بشكل مختلف، وقالت مازحة "أتمني أن أفقد الذاكرة لنسيان كورونا".

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