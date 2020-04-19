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لامبارد يخطط لضم مهاجم ألمانيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:00 ص
لامبارد
لامبارد
الفجر الرياضي

يسعى فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي لتدعيم فريقه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي في تعويض انقطاعه عن إبرام الصفقات منذ حوالي عام.

 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وضع عينه مؤخرًا على لوكا فالدشميدت مهاجم فرايبورج الألماني، لمحاولة ضمه هذا الصيف.

 

ويبلغ فالدشميت من العمر 23 عامًا، سجل 6 أهداف فقط خلال ظهوره في 16 مباراة مع فرايبورج هذا الموسم، وذلك بسبب تعرضه لعدة إصابات منذ الماضي.

 

وجذب فالدشميدت أنظار مسؤولي النادي اللندني بعد تألقه مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا الصيف الماضي، إذ نجح في نيل لقب الهداف برصيد 7 أهداف.

 

وأشارت الصحيفة إلى مراقبة لامبارد للاعب الشاب على مدار الأشهر الماضية، ليبدي رغبته للإدارة في الظفر بتوقيعه.

 

وباتت إدارة تشيلسي مستعدة لبدء مفاوضاتها مع النادي الألماني، من أجل التعاقد مع فالدشميدت مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

 

يذكر أن تألق فالدشميدت مع شباب ألمانيا منحه فرصة الظهور مع المنتخب الأول، بعدما استدعاه المدرب المخضرم يواكيم لوف في عدة مناسبات، وقام بإشراكه في 3 مباريات دولية.

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لامبارد فالدشميت تشيلسي الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

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