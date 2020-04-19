صفقتان لترميم دفاع ريال مدريد

يخطط إدارة نادي ريال مدريد إلى تدعيم خط دفاع مع احتمالات عدم تجديد العقد مع مدافعه سيرجيو راموس، البالغ من العمر 34 سنة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الإسبانية أن الثنائي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج الألماني، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، هما الاسمين اللذين يرغب فيهما النادي لتعزيز دفاعاته.

وأوضحت الصحيفة أن أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا حظي بموافقة زيدان، حيث يتميز بالقوة، وهو واحد من المدافعين المتألقين في الدوري الألماني.

أما بالنسبة لماتياس دي ليخت، البالغ 20 عامًا، فقد انتقل إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم، لكن عامه الأول لم يكن على قدر التوفعات، وذلك بسبب الإصابات وعدم الاستمرارية.