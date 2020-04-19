سارة سلامة تتزوج من أحمد بدير في مسلسل "يا أنا يا جدو"

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تشارك الفنانة سارة سلامة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "يانا ياجدو" ويتسبب الفنان محمد نجاتي خلال الأحداث في زواجها من الفنان أحمد بدير، الذي يمتلك ممتلكات ضخمة وعلى الرغم من ذلك يتصف بالبخل الشديد .



يُشار أن مسلسل "يا أنا يا جدو" من تأليف فتحي الجندي،إخراج عادل الأعصر‎،بطولة محمد نجاتي،أحمد سلامة،رنا سماحة،مدحت ‏تيخا،عبد الله مشرف،محمد الصاوي،منير مكرم،حسن عبد الفتاح، وتدور أحداثه حول شاب يدعى "يوسف" حفيد ﻷحد الأثرياء، ويقيم مع جده في قصر كبير يحب إحدى الفتيات وهى "قشطة" من أسرة متوسطة، ويرفض الجد ارتباط حفيده بها.







وفي سياق آخر، انتهت سارة سلامة مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "خلي بالك من اللي جاي"، وهو بطولة رانيا يوسف،مجدي كامل،صلاح عبد الله،أحمد سلامة نور فخري، تأليف وإخراج حمدي يوسف، وينتمى لنوعية أفلام الإثارة والتشويق.