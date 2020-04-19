حتى الأصحاء.. استشارية تغذية تحذر من تناول الأسماك المملحة بسبب كورونا

قالت الدكتورة ناهد الحسيني، استشارية التغذية: إن تناول كل الأسماك المملحة وخاصة الفسيخ والملوحة يقلل من مناعة الجسم، حيث تؤثر هذه الأملاح على الكلى والضغط، وكافة أجهزة الجسم.





وأشارت "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن خطورة الأملاح أنها تؤثر على الرئة.





ونوهت بأن الأصحاء أيضًا يفضل ألا يتناولوا الأسماك المملحة هذا العام في عيد الربيع حفاظا على صحتهم في ظل انتشار كورونا، معقبة: "في ناس ماتوا من كورونا وهم أصحاء ولا يعانوا من أمراض مزمنة".



