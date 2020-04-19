هكذا روجت عبير صبري لمسلسل "خيانة عهد"

Advertisements

قامت الفنانة عبير صبري بالترويج لمسلسلها الجديد "خيانة عهد،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت عبير صبري البرومو الرسمى لمسلسل "خيانة عهد"، وعلقت على الفيديو قائلة "خيانة عهد، يسرا"، وتفاعل معها عدد كبير من محبيها ليهنئونها بالمسلسل.



يُشار أن مسلسل "خيانة عهد"من تأليف أحمد عادل،أمين جمال،بطولة يسرا،حلا شيحة،جومانا مراد،عبير صبري،هنادي مهنى،خالد أنور،إخراج سامح عبد ‏العزيز.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري الدرامية مسلسل "الأخ الكبير" هو بطولة محمد رجب، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.