Advertisements

هكذا روجت عبير صبري لمسلسل "خيانة عهد"

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قامت الفنانة عبير صبري بالترويج لمسلسلها الجديد "خيانة عهد،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت عبير صبري البرومو الرسمى لمسلسل "خيانة عهد"، وعلقت على الفيديو قائلة "خيانة عهد، يسرا"، وتفاعل معها عدد كبير من محبيها ليهنئونها بالمسلسل.

يُشار أن مسلسل "خيانة عهد"من تأليف أحمد عادل،أمين جمال،بطولة يسرا،حلا شيحة،جومانا مراد،عبير صبري،هنادي مهنى،خالد أنور،إخراج سامح عبد ‏العزيز.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري الدرامية مسلسل "الأخ الكبير" هو بطولة محمد رجب، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

عاجل.. خالد النبوي يهدد باعتزال التمثيل (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك يكشف عن سبب وحيد يمنعه من الرحيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن سلع رمضان

منذ يوم

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

منذ حوالي 11 ساعة

11 حقنة لعلاج كورونا.. تعرف على تفاصيل الدواء الجديد

منذ يوم

غرامة وإيقاف.. الكشف عن عقوبة الفيفا ضد كهربا بسبب الزمالك "تسريب"

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يطلب الاستغناء عن 8 نجوم في ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شرط وحيد لعودة الدوري المصري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصحة العالمية تحذر من الفسيخ: نسبة الوفاة تصل لـ100% (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يغازل "خليفة" جيرارد بيكيه

منذ ساعة و 27 دقيقة

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات أزمة الزمالك مع خالد بوطيب

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

صفقتان من العيار الثقيل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم الساحر وخليفة فتحي

09:32 م

عاجل| تأكيداً لانفراد "الفجر".. 17 إصابة بكورونا في قصر العيني الفرنساوي

11:41 م

قرار مفاجئ من فايلر بشأن كهربا

06:31 م

ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

10:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم