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سنغافورة تسجل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن السلطات الصحية في سنغافورة، أعلنت تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 6588.

 

وسجلت وزارة الصحة في سنغافورة، في وقت سابق أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بعد رصد 728 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4427.

 

وقد رصدت سنغافورة 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر قفزة يومية ليصل إجمالي عدد الحالات في الدولة إلى 3699.

 

وأكدت وزارة الصحة السنغافورية، ارتباط 404 من الحالات الجديدة بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

 

وفي حين حظيت سنغافورة بإشادة عالمية على معالجتها لأزمة فيروس كورونا، انتشر المرض بسرعة داخل مجتمع العمال المهاجرين الكبير، ما يسلط الضوء على ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه حلقة ضعيفة في جهود الاحتواء بهذه الدولة.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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فيروس كورونا سنغافورة ارتفاع عدد الاصابات

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