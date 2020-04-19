صندوق تحيا مصر: مشروعاتنا لم تتوقف رغم أزمة كورونا (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن انتهاء الصندوق من إعادة إعمار 1280 منزلا في 44 قرية من القرى الأكثر احتياجا، يعد إنجازا يحسب لكل من ساهم في الصندوق.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه سبق وأن قاموا بغعمار أكثر من 7 آلاف منزل في مراحل سابقة، مضيفا أن صندوق تحيا مصر يقدم محور متكامل للتنمية العمرانية.





وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنهم يستغلون الوعاء المالي المتوفر لدى الصندوق في رعاية الأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هناك قافلة تتبع الصندوق متوجه حاليا غلى محافظات الفيوم ودمياط وسوهاج محملة بنحو 100 طن من المواد الغذائية، و60 طن من البطاطس، معقبا: "مشروعاتنا لم تتوقف رغم أزمة الكورونا".





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