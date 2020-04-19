ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

رغم عدم نية إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في التفريط في لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح والجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، إلا أن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت العديد من التقارير الإنجليزية رغبة إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في ضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي في الموسم الجديد بالإضافة إلي الجناح الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني ومهاجم نادي والفرهامبتون الإنجليزي ديجو جوتا تحسبا لرحيل أحد ثلاثي خط الهجوم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و الجناح الدولي السنغالي سايدو ماني و اللاعب الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو.





يذكر أن لاعبي خط هجوم نادي ليفربول الإنجليزي المهاجم الدولي المصري محمد صلاح و الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني سوف يغيبان عن صفوف الريدز في شهر يناير المقبل من عام 2021 للانضمام لمنتخبات بلادهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.





ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة ويحتاج الي الفوز في مباراتين ليتوج رسميا بالبطولة التي غابت عنه لمدة 30 عاما.



