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رئيس برشلونة المحتمل: نعم لعودة نيمار.. ولكن

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:31 ص
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

أكد ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة والمرشح المحتمل على الرئاسة أنه سيسعى إلى عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب نو.

 

قال روسيل لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "بالتأكيد سأوقع مع نيمار من وجهة نظر رياضية، لكن مع كتابة عقد متغير يرتبط بالنتائج الرياضية والاجتماعية والسلوكية له".

 

وأضاف: "سلوك نيمار في السنوات الأخيرة عندما لعب لبرشلونة لم يكن محترفًا بشكل كامل.. حياته الاجتماعية مزدحمة بالفضائح المستمرة، وهذا لا يدعم الصورة الجيدة لنيمار كلاعب.. إنه يهتم أكثر بحضور حفلات عيد ميلاد شقيقته وإذا ركز نيمار على الجودة التي يتمتع بها، فقد يكون واحدًا من الأفضل في التاريخ، لكن المشكلة هي سلوكه خارج الملعب فهو لديه موهبة فطرية مميزة".

 

وأتم: "كنت أعرف كل هذه الصفات بالفعل عن نيمار، عندما سعيت لضمه إلى برشلونة ومنعه من ارتداء قميص ريال مدريد.. لا شك أن ليونيل ميسي يرغب في عودة نيمار بأي شكل".

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