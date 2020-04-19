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برلماني: الإنتاج الحربي ساهمت في تحجيم مافيا مستلزمات الوقاية

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:11 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
دينا إبراهيم
أشاد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي ومصانعها لتوفير عدد من الاحتياجات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمشاركة في خطة الدولة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة.

وأوضح متولي في بيان له اليوم الأحد، أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت في طرح منتجات تعقيم بجميع منافذ الوزارة من أهمها كحول إيثيلى 70٪؜ وهيبوكلوريت الصوديوم والكلور ومطهرات أخري لمحاربة فيروس كورونا وتصنيع "الكمامات الواقية" لتؤمن للمواطن المصري وسائل وقاية من الفيروس.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن جهود الإنتاج الحربي ساهمت في تحجيم نشاط مافيا الاستغلال البشع والحرام وكل من حاولوا الثراء الفاحش بسبب استغلالهم لاحتياجات المصريين من هذه المستلزمات لاستخدامها للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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