تشكيل لجنة لمنع بيع وتداول الفسيخ في منافذ سفاجا

أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أن المدينة تأخد كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.





وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المتابعة الميدانية وإدارة البيئة والتموين والصحة للمرور على المحلات ومنافذ بيع الفسيخ والرنجة والتأكد من عدم تداولها نهائيا.





وشددت على ضبط أي أنواع من الأسماك أو الفيسخ غير مدون عليها بيانات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو بها أي تغير فى خواصها الطبيعية محذرةً بشدة من بيع وتداول مثل هذه المنتجات بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة مما قد يؤثر على صحة المواطنين.



