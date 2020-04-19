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دينا الشربيني تكشف عن مفاجأة عمر دياب في مسلسلها "لعبة النسيان"

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:12 ص
دينا الشربيني وعمرو دياب
دينا الشربيني وعمرو دياب
قالت الفنانة دينا الشربيني، خلال تصريحات لها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يُذاع على قناة mbc الفضائية، أن الفنان الكبير عمرو دياب هو من وضع الموسيقي التصويرية لمسلسل لعبة النسيان التي تشارك فيه وتتوجه له بالشكر.

وأضافت دينا الشربيني أن الفنان عمرو دياب أبدع في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، ولا يوجد أجمل منها على الإطلاق، فعند سماعها اتاثر واندمج مع الشخصية التي أقدمها واسرح معها، مشيرة إلى أن عمرو دياب يعد رقم 1 في الوطن العربي ويستحق هذا بسبب إخلاصه في عمله على مدار الـ 30 عام الماضية، فعندما يقوم بوضع بصمته على أي عمل، فهذا يعد ضمان لنجاح هذا العمل، وعمرو يعمل بشكل يومي حتى في أوقات الحظر.

وتابعت دينا الشربيني، أن عمرو دياب قال لها: "أنا جاي مخصوص من بورسعيد عشان أعمل مشروع موسيقى"، مستنتجة أن العمل بالنسبة له الأولوية، وتوجهت له بالشكر على دعمه لها في عملها وتحملها خلال الفترة الحالية.

ويذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان"، من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي.

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