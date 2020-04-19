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وكيل نقل البرلمان: التكافل والتضامن ضرورة لمواجهة أزمة كورونا
الأحد 19/أبريل/2020 - 10:14 ص
دينا إبراهيم
أشاد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بإطلاق الحكومةُ مبادرةً جديدة تحت اسم؛ "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، استمرارا لجهودها في دعم هذه الفئة كأحد أكثر الفئات المتضررة بسبب الأزمة الحالية.
وأضاف زين الدين في بيان له، اليوم الأحد، أنه في ظل أزمة وخطر تفشي فيروس كورونا فإن التكافل والتضامن الاجتماعي من شأنه تقوية الروابط الروحية بين الأفراد، ويعد نواة صلبة لمجتمع متكامل، وصمام أمان ضد المخاطر الاجتماعية بسبب تداعيات الفيروس وما يتسبب فيه الفيروس من بطالة وفقر.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، وإعلاء مبادئ التكافل المجتمعي، والحفاظ على الشرائح المجتمعية التي لا تعتمد على دخل ثابت، مؤيدا المقترحات المتعلقة بتوجيه أموال موائد الرحمن وتخصيصها لمتضررى فيروس كورونا ودور الأيتام ورعاية المسنين، لدعم ومساندة الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الإطار، وفى نفس الوقت استكمالا للجهود الذاتية، وتلك التى يقوم بها المجتمع المدنى من باب التكافل ومساندة الدولة.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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