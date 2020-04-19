"مش قد الهوى" لشيرين عبدالوهاب تواصل حصد نجاحها عبر اليوتيوب

تواصل أغنية النجمة شيرين عبد الوهاب الجديدة "مش قد الهوى" حصد نسبة مشاهدة مرتبعة عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وتخطى فيديو الأغنية حاجز الـ4 ملايين مشاهدة عبر قناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات في "يوتيوب" كما وحقق أكثر من مليون مشاهدة عبر قناة شيرين في الموقع، ليكون بذلك مجموع المشاهدات، خمسة ملايين مشاهدة حتى الآن.

الأغنية كلمات محمد الغنيمي وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد إبراهيم، وأصدرتها شيرين عبد الوهاب بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.